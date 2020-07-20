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Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе

МИД Белоруссии направил российской стороне ноту по поводу ситуации на границе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

По его словам, нота содержит просьбу уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы.

Ранее белорусский портал Tyt.by сообщил, что на трассе М1 (Е30) образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей на границе РФ и Белоруссии. По данным портала, в пограничном управлении ФСБ РФ по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при пересечении границы в обе стороны.

Как отмечает Газета.ру, 29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.