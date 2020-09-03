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Более 100 человек задержали сегодня на акциях протеста в Белоруссии

107 человек задержали на акциях протеста в Белоруссии сегодня 6 декабря, по состоянию на 17.10. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, остальные - в Бресте, Гродно, Смолевичах и Хотежино, пишет ТАСС со ссылкой на незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции.