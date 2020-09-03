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В Минске силовики начали задерживать протестующих

Колонну протестующих в минском микрорайоне Грушевка разогнали белорусские силовики, есть задержанные, сообщает РИА Новости.

Ранее оппозиционные Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие - «марш народного трибунала». В последние недели протесты в Белоруссии проходят в «дворовом формате».

После полудня в минском микрорайоне Грушевка сформировалась колонна из протестующих, которые шли по дворам и выкрикивали оппозиционные лозунги, несли бело-красно-белую символику. По ходу шествия к колонне присоединялись новые люди. Однако вскоре в микрорайон прибыли сотрудники правоохранительных органов на нескольких автобусах. Протестующие частично разбежались во дворы, но есть и задержанные – как минимум, несколько человек.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Они продолжаются до сих пор, наиболее массовые - по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей.