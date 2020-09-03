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В МВД Белоруссии заявили о снижении числа участников акций протеста

С каждым разом все меньше людей принимают участие в незаконных акциях протеста в Белоруссии, сообщила представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

«Следует отметить, что число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается», - заявила она. По данным Чемодановой, в воскресенье в ряде городов Белоруссии прошли манифестации, в настоящее время они в основном завершились, передает «Российская газета».

Из-за протестов временно была приостановлена работа нескольких станций метро. В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме.

«При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства», - цитирует Чемоданову «Интерфакс».