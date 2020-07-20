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Минфин предложил сократить на сотни миллиардов рублей военные расходы

Министерство финансов России выступило с предложением о сокращении военных расходов на сотни миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года министерство предлагает сократить на 323 миллиарда рублей. Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности».

Таким образом, в следующем году расходы на программу могут составить - 1,42 триллиона рублей, в 2022 году - 1,46 триллиона, в 2023 году - 1,51 триллиона.

Кроме того, ведомство считает необходимым уменьшить финансирование госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса»: в 2021 году - на 850 миллионов и по 840 миллионов в следующие два года. Ранее на эти цели планировалось тратить около девяти миллиардов рублей ежегодно.

Также в ближайшие три года могут быть снижены расходы на «Обеспечение государственной безопасности»: в следующем году на 81 миллион рублей, затем - на 109 миллионов, а в 2023 году - на 71 миллион, до 1,675 миллиарда рублей.