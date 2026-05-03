МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2026 году

Россияне за три месяца 2026 года чаще всего погибали в дорожно-транспортных происшествиях в Туве, Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области, следует из статистических данных МВД РФ.

Так, всего в начале 2026 года в России в результате ДТП скончались 2264 человека, что, по последним доступным данным, составляет 1,55 погибших в пересчете на 100 тысяч населения.

При этом в Туве на 100 тысяч населения приходится 4,72 скончавшихся в авариях, что более чем в три раза выше общероссийского уровня. В Карачаево-Черкесской республике и Еврейской автономной области этот показатель составляет 3,62 и 3,46 соответственно, а в Кабардино-Балкарии - 2,97 погибших на 100 тысяч населения.

Кроме того, в список регионов, в которых за первый квартал 2026 года россияне чаще всего погибали в ДТП, также вошли Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.

При этом реже всего в первом квартале 2026 года граждане погибали в авариях на Чукотке, в Москве и Санкт-Петербурге. Так, на Чукотке за этот период в ДТП не погибло ни одного человека. В Москве на 100 тысяч жителей приходится 0,27 погибших, что почти в пять раз ниже общероссийского уровня. А в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 0,37 скончавшихся в ДТП на 100 тысяч населения города, пишет РИА Новости.

Также среди регионов, в которых за этот год россияне погибали в авариях реже всего, вошла Калмыкия, Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.