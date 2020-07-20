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Олег Брячак: Белоруссия стала похожа на элитный колхоз

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак надеется, что Россия и Белоруссия как были, так и останутся братскими народами. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он прокомментировал аоложение, в котором сейчас пребывает Белоруссия, а также последствия недавних президентских выборов, которые в очередной раз выиграл Александр Лукашенко.

«Я часто ездил в Белоруссию. Чистенькая, ухоженная. Лукашенко удалось не разбазарить имущество, оставшееся после распада СССР - заводы, колхозы. Но потом он ошибся, перегнул палку, - отметил Брячак, назвав недоработкой Лукашенко низкие зарплаты. - Заработать там сложно, весь крупный бизнес там контролирует Лукашенко. По сути Белоруссия стала похожа на одну большую фирму, где есть директор Лукашенко. Или на элитный, хороший колхоз».

По мнению Олега Брячака, в Белоруссии не было свободы слова и реальной оппозиции. «Граждане устали от однообразия в стране, от маленьких зарплат, захотели обновления, и многие проголосовали не за Лукашенко. Потому что, если б за него проголосовали 80%, на улице беспорядков не было бы», - полагает он.

Наряду с этим Олег Брячак выразил надежду, что Россия и Белоруссия не поссорятся, как в свое время это было с Украиной. «Мы соседи. Половина Невельского, Себежского района - это белорусы. Границы нет, все перемешано - родственники, друзья, знакомые, - подчеркнул гость студии. - То, что сейчас в Белоруссии происходит, очень плохо. Не думаю, что Лукашенко удержится, потому что уже кровь полилась. А когда она льется, люди сходят с ума, им ничего не объяснишь. Они просто все снесут, а потом уже думать будут. Но как бы они потом не пожалели! Когда начнется приватизация, погружение Белоруссии в 90-е годы, приход американских технологий, будет гораздо хуже, а время Лукашенко они будут вспоминать с ностальгией. Надеюсь, этого не произойдет, границы не закроют, и мы как были братьями, так и останемся».