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Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах, но не получил согласия. По его словам, оппозиция потребовала проведения нового голосования, сообщает РБК со ссылкой на телеканал СТВ.

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: «Зачем? Давайте посчитаем». Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже неактуально считать. Это уже неактуально!» — «А что надо?» — «Новые выборы», — сказал Лукашенко.

Согласно окончательным данным ЦИК Белоруссии, которые комиссия объявила 14 августа, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека).

Жалобы на результаты выборов подали все оппоненты Лукашенко: Тихановская, депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

По словам Тихановской, нынешняя власть «пытается удержать свои позиции силовыми методами», несмотря на то что «избиратели сделали свой выбор». В штабе кандидата говорили, что независимо собранные данные с участков по всей Белоруссии показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80% избирателей. Результаты, объявленные ЦИК, там не признают.

ЦИК отклонила все жалобы. «Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными», — говорила председатель комиссии Лидия Ермошина.

17 августа, выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов.