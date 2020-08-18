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Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Священный Cинод Русской православной церкви сменил патриаршего экзарха всея Беларуси - этот пост вместо митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Священный Cинод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности <...> и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», - цитирует Легойду ТАСС.

Как пишет «МК», ранее сообщалось, что митрополит Павел извинился за поздравление Лукашенко с победой на выборах, когда увидел видео задержаний в Белоруссии.

На заседании, которое прошло 25 августа в Москве, было одобрено недавнее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния. Члены Синода назвали важным тщательное расследование властями республики всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона, отмечает «Интерфакс».