В России и мире

Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит 3 сентября визит в белорусскую столицу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в широком составе.

«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», - сказал он, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Белоруссия является союзником России. «Мы поддерживаем высокую динамику взаимодействия, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, президентов. Находятся в постоянном контакте главы правительств», - указал он.

До переговоров в широком формате министры провели беседу тет-а-тет, которая продлилась около получаса.