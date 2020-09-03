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Россия отвела силовиков от белорусской границы

Российские военные из резерва для Белоруссии возвращаются в места постоянной дислокации, кадры с границы продемонстрировал телеканал «Россия 24».

На видео показаны силовики, стоящие перед автобусами и грузовиками МАЗ и КамАЗ, затем колонна в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками движется по трассе, пишет РИА Новости.

О том, что Москва отзывает резерв, сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Подразделения были собраны по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко в связи с начавшимися в республике протестами после выборов 9 августа. Владимир Путин подчеркивал, что силы задействуют только в крайнем случае («если экстремистские элементы перейдут границы и начнут разбой»), но это не понадобилось.