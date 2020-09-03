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Умер Валентин Гафт

Известный российский актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Ольгу Остроумову.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров.

Валентин Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Фото: Лента.ру