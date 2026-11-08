Россияне с 1 марта 2027 года смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа через «Госуслуги» или МФЦ, что поможет уменьшить число случаев телефонного мошенничества, рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«С 1 марта 2027 года россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа через "Госуслуги" или МФЦ. Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», - сказал Немкин.

По его словам, нужно обеспечить максимально простой порядок подключения и снятия ограничения, чтобы инструмент был доступен людям с разным уровнем цифровой грамотности. Депутат подчеркнул, что особое значение эта мера имеет для пожилых граждан и других пользователей, которые чаще могут становиться мишенью телефонных аферистов.

«Мошенники нередко представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений, оказывают психологическое давление и вынуждают человека принимать решения в спешке. Возможность ограничить поступление международных вызовов способна сократить часть подобных контактов», - добавил Немкин.

Он подчеркнул, что самозапрет не заменяет осторожности и не гарантирует полной защиты от мошенничества, поскольку преступники могут использовать российские номера и другие каналы связи, пишет РИА Новости.

«Отдельная задача государства и операторов связи - обеспечить реальную эффективность нового механизма. Недостаточно просто предоставить гражданам соответствующую функцию: необходимо понятно объяснить, как она работает, какие именно вызовы блокируются и в каких случаях ограничение может повлиять на получение легитимных звонков. Люди должны заранее понимать последствия своего выбора», - считает парламентарий.

По мнению Немкина, самозапрет на международные звонки - полезный дополнительный инструмент, но борьба с телефонным мошенничеством требует комплексного подхода: от совершенствования регулирования и работы операторов до повышения цифровой грамотности населения.