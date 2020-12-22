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Российская бабушка убила новорожденную внучку и выбросила тело в мусорный бак

59-летнюю женщину в Пермском крае подозревают в убийстве новорожденной внучки. Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли 2 января в контейнере для сбора бытовых отходов, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По данным следствия, в конце декабря 2020 года в городе Чернушке женщина убила внучку, которую родила дома ее 37-летняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, бабушка положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер. О преступлении стало известно от соседей.

В отношении бабушки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).