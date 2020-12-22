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Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России

В декабре прошлого года в стране запустили масштабную кампанию, позволившую определенным категории граждан сделать прививку. Приоритет в вакцинации от COVID-19 отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям, страдающих от хронических заболеваний.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая кампания по прививкам. Она отметила, что в стране официально зарегистрированы две вакцины, пишет РИА Новости.

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, ее важные преимущества - безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Позже в России зарегистрировали разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора - «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

Еще один препарат создают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но при этом способный вызывать иммунную реакцию. Регистрация этой вакцины ожидается в феврале 2021 года.