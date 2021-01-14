Общество

3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни

3000 доз вакцины от COVID-19, которые поступили дополнительно, распределят в медицинские учреждения Псковской области в ближайшие дни. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медицинскими работниками 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Если есть необходимость, отметил глава региона, в приоритете будут медицинские работники, а потом будут предоставлять возможность для вакцинации остальным гражданам. Также он поручил актуализировать статистику по группам риска, чтобы определиться с дальнейшим ходом вакцинации.

Михаил Ведерников призвал областной комитет по здравоохранению принять меры, чтобы избежать потери вакцины при транспортировке.

«Мы не ожидали, что вакцинация с понедельника будет носить массовый характер», - добавил он. Дополнительные пункты для вакцинации от коронавируса откроют в Печорах, Опочке, Гдове, Дедовичах, Стругах Красных и Пушкинских Горах.