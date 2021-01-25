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Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой

За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщают источники, близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС).

Однако ряд источников не исключает более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет газета «Известия».

Цель объединения - создание полноценного «единого окна» для получения социальной поддержки, а также цифровизация всех процессов. По экспертной оценке, экономия для государства от такого слияния может составить 120 млрд рублей в год.

Для главы правительства при назначении Андрея Кигима решающим стал тот факт, что ФСС под его руководством достиг практических результатов в цифровизации (электронные больничные и проект по прямым выплатам), сказал один из источников.

«То, что небольшое ведомство показало такие результаты, стало решающим в выборе кандидата на пост главы ПФР. Для Михаила Мишустина, который уже провел цифровую революцию в ФНС, это было очень важным преимуществом», - пояснил источник.