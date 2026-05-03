Под Смоленском обломки дрона упали на дом, пострадали двое взрослых и ребенок

Обломки украинского дрона попали в многоквартирный дом в Смоленской области, пострадали два взрослых и ребенок, сообщил губернатор Василий Анохин.

Силами ПВО и РЭБ министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, пишет РИА Новости.

«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребёнок. Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребёнок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное», - написал Анохин в Telegram-канале.