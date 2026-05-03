 
В России и мире

Под Смоленском обломки дрона упали на дом, пострадали двое взрослых и ребенок

1

Обломки украинского дрона попали в многоквартирный дом в Смоленской области, пострадали два взрослых и ребенок, сообщил губернатор Василий Анохин.

Силами ПВО и РЭБ министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, пишет РИА Новости.

«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребёнок. Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребёнок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное», - написал Анохин в Telegram-канале.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026