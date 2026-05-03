В Новгородской области водитель Lada Granta погиб, наехав на лося

Водитель автомобиля Lada Granta погиб, наехав на лося в Старорусском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.

Уточняется, что в субботу в 21.40 (совпадает с мск) на дороге «Шимск - Старая Русса - Холм» в Старорусском округе 25-летний мужчина, управляя Lada Granta, наехал на дикое животное (лось), пишет РИА Новости.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.