 
В России и мире

В Новгородской области водитель Lada Granta погиб, наехав на лося

0

Водитель автомобиля Lada Granta погиб, наехав на лося в Старорусском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.

 Фото : Госавтоинспекция Новгородской области/ВКонтакте

Уточняется, что в субботу в 21.40 (совпадает с мск) на дороге «Шимск - Старая Русса - Холм» в Старорусском округе 25-летний мужчина, управляя Lada Granta, наехал на дикое животное (лось), пишет РИА Новости.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026