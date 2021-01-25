В России и мире

Вандалы осквернили советский танк Т-34 под Нарвой

Трафаретные надписи «Падшим героям амфетаминовой войны. 2018» нанесли неизвестные вандалы на памятный танк Т-34 под Нарвой 1 марта.

Фото: Людмила Лобина / rus.delfi.ee

Член НКО «Память» Людмила Лобина сообщила, что по данному факту подадут заявление в полицию. «Хотелось бы надеяться, что вандалов найдут, - цитирует ее DELFI Эстония. - Все это очень печально. Особенно то, что это сделали русские люди, судя по всему. О чем там речь, я не понимаю… Наркоманы, наверное, какие-то».

Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка и рассчитывает, что вандалов найдут и привлекут к ответственности.

«Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности», - приводит РИА Новости заявление посольства.

Российские дипломаты выразили признательность властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок.