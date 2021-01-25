В России и мире

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, на протяжении текущего года пандемия не отступит, но ситуация станет более предсказуемой и управляемой, пишет Лента.ру. Предшествующий 2020 год представитель ВОЗ описал как «terra incognita, научную и политическую тьму». Ханс Клюге отметил, что спустя год человечество знает гораздо больше о коронавирусе.

«Однако в моей работе важно уметь планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года», - добавил он. Он предупредил, что это не значит, что вирус полностью исчезнет.