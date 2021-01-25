В России и мире

В России предложили запретить алкоголикам занимать руководящие должности

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в ближайшее время планирует направить в Минтруд и правительство предложение о запрете страдающим алкоголизмом гражданам занимать руководящие позиции в организациях.

Говорить о надлежащем исполнении обязанностей не приходится, если ответственный кадр мучается похмельем и не способен к эффективной работе, сообщил он изданию News.ru.

«Безусловно, встречаются такие таланты, как Уинстон Спенсер Черчилль, которым алкоголь не мешает принимать важные решения и совершать выдающиеся достижения, - рассказал Владимир Петров. - Но будем честны - на одного Черчилля приходится тысяча Калигул. Особенно в нашей стране, где любое явление может приобрести крайнюю форму воплощения. Следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане контроля за пристрастием к выпивке. Как при приеме на работу, так и при исполнении обязанностей: проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения».

Он добавил, что предположения о заболевании руководителя алкоголизмом должны становиться поводом для обязательного обследования и возможного лечения, а систематическое пьянство - «железным поводом» к увольнению.

«Алкоголизм, равно как и любого рода наркомания, должны быть непреодолимым барьером к занятию любой руководящей должности. Зависимость - сестра халатности. А халатность - это фундамент преступления», - подчеркнул Владимир Петров.