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Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательную вакцинацию населения от коронавируса ввели в Якутии. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева, пишет РБК.

В пресс-службе главы региона Айсена Николаева сообщили, что, в первую очередь, вакцинироваться обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.

Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф 200 тысяч рублей.