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В России и мире

Володин призвал сделать все, чтобы Путин оставался у власти «как можно дольше»

06.07.2021 09:50|ПсковКомментариев: 8

Россия при президенте Владимире Путине станет еще сильнее, обеспечивая мирную жизнь и благосостояние ее граждан, поэтому необходимо сделать все, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Такое мнение высказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией», - цитирует его ТАСС.

По его мнению, Владимир Путин является сильнейшим политиком в мире. «Сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он», - считает председатель нижней палаты. «Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Надо бороться за тех, кто страну оберегает», - подчеркнул он.

Вячеслав Володин также заявил, что у него никогда не было и нет амбиций стать президентом. «Заверяю вас, я никогда не хотел, не хочу и не буду хотеть стать президентом», - добавил спикер Госдумы.

Напомним, новая редакция Конституции РФ, принятая в 2020 году, позволяет Владимиру Путину баллотироваться еще на два президентских срока и в случае победы оставаться на посту главы государства до 2036 года.

Теги: #Путин
Источник: Псковская Лента Новостей
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