После удара дрона в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок

Москва хотела бы обратить внимание международного сообщества на преступления Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня ночью ВСУ предприняли массированную атаку на Подмосковье. Силы ПВО сбили 60 беспилотников. Один из дронов упал на частный дом в Егорьевске. Погиб шестимесячный ребенок, три человека пострадали.

«Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы <...> привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима», — приводит слова Пескова РИА Новости

Из-за ударов ВСУ страдают гражданские лица и гибнут дети, отметил он. По его словам, об этом должны знать все.

Украина в последнее время нарастила атаки на Московский регион. В середине месяца БПЛА совершили самый массовый за два года налет. Тогда пострадали семнадцать человек, повреждения получили 18 многоквартирных домов.