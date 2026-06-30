Восемь российских школьников набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026

Уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Четыреста баллов набрали восемь участников Единого государственного экзамена», - сказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня - по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня - иностранные языки (устную часть) и информатика, пишет РИА Новости.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля - дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.