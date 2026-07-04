Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

Петербург в субботу утром подвергся масштабной атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — приводит его слова пресс-служба.

Как уточнили в администрации города, удар пришелся по территории нефтяного терминала в Кировском районе. Техногенные последствия ликвидировали, никто не пострадал.

Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета, пишет РИА Новости.

Атаке также подверглась Ленинградская область, над территорией региона сбили 72 дрона. По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадал один человек, несколько домов получили повреждения.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.