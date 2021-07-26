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Аэропорт Анапы переполнился туристами

Аэропорт города-курорта Анапа Краснодарского края в воскресенье переполнился вылетающими туристами.

Длинные очереди образовались на вход в само здание, к стойкам регистрации и на посадку, пишет РИА Новости. Свободных сидячих мест внутри нет. Отмечается, что многие туристы без защитных масок.

С 1 августа в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели. Теперь при заселении будут требовать справку о перенесенном заболевании, при этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен «свежий» отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном не ранее, чем за полгода до заселения, заболевании.

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Напомним, авиасообщение между Псковом и Анапой возобновилось 3 июня. В Анапу и обратно самолеты летают до сентября два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.