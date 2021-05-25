Туризм

С 3 июня возобновляется авиасообщение по маршруту Псков - Анапа

С 3 июня возобновляется авиасообщение по маршруту Псков - Анапа. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Самолет будет летать до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Анапу и обратно «РусЛайн» будет перевозить пассажиров с июня по сентябрь два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути – 3 часа. Расписание вылетов и прилетов также зависит от дня недели.

Напомним, годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36%. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своем отчете за 2020 год. По его словам, в части развития авиаперевозок регион добился неплохого прогресса. В 2019 году авиарейсы осуществлялись только по двум маршрутам: Псков – Москва и Псков – Сочи. В 2020 году открыты новые авиамаршруты в Калининград, Анапу, Симферополь и Минеральные Воды.

Значительно увеличилось количество рейсов в Москву. Благодаря этому годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36%, с 33 тысяч до 45,4 тысяч человек. Планируется увеличить пассажиропоток до 130 тысяч человек в год.