В России и мире

Снятие в России ограничений против COVID-19 преждевременно - эксперт

Отмена ряда противоэпидемиологических мер в России преждевременна. Об этом заявила врач-инфекционист университетской клиники «H-Clinic», кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

«Нужно продолжать соблюдать респираторный этикет, социальную дистанцию, самоизоляцию при признаках любой "простуды". Сейчас мы практически вернулись к нашей обычной жизни, а это, конечно же, очень преждевременно. Хорошо хоть маски продолжают использоваться в местах скопления людей. Однако носят их чаще всего для галочки, а не для защиты», - цитирует ее ТАСС.

По мнению врача, остановить распространение инфекции помогли бы ограничения. «По большому счету, - отметила врач, - нельзя сказать, что мы сейчас прилагаем прямо такие глобальные усилия к тому, чтобы остановить распространение инфекции. Я все время смотрю на опыт Китая, который останавливает все в зародыше. Конечно, это очень жесткие методы, но мы видим, что они эффективны».

Говоря о том, когда можно ожидать эффекта от введения обязательной вакцинации, она отметила, что «нужно достичь определенного процента вакцинированных в популяции». «И вы можете просто посмотреть цифры, сколько привито в нашей стране на данный момент. Пока мало. Поэтому мы не можем сейчас ожидать эффекта [по снижению заболеваемости] именно от вакцинации», - сказала она.