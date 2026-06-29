От замещения к развитию: базовые станции российского производителя — уже в «полях»

В Санкт-Петербурге стартовало производство новых базовых станций отечественного производителя «БУЛАТ» (входит в ГК «Ростелеком»). За созданием оборудования на сборочном контейнере и за тем, как работает телеком-продукция в реальности, наблюдал журналист Псковской Ленты Новостей. Подробнее - в материале.

Конвейер цифрового суверенитета

Демонстрация работы конвейерной линии по сборке базовых станций состоялась на производственной площадке НПО РТТ в Санкт-Петербурге. Здесь, на глазах нащего корреспондента, за 40 минут собиралось оборудование нового поколения. Оно поддерживает сразу два стандарта связи (GSM и LTE) и работает в шести частотных диапазонах. Такая многозадачность — не просто техническое достижение, а ответ на растущие потребности операторов и абонентов.

«Новые характеристики базовых станций повышают их коммерческий потенциал и возможности операторов мобильной связи по развитию своих сетей. Частоты всегда дефицитный ресурс, поэтому расширение используемых диапазонов дает возможность операторам обеспечивать высокое качество мобильного интернета и голосовой связи. Запуск в серийное производство мультидиапазонных БС от «БУЛАТА» — наш очередной шаг на пути обеспечения цифрового суверенитета страны», — рассказал вице-президент «Ростелекома», генеральный директор холдинга «Техновейв» и компании «БУЛАТ» Александр Логинов.

Модернизированные базовые станции функционируют в диапазонах 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2600 МГц. Первые модели устройств были включены Минпромторгом в единый реестр российской радиоэлектронной продукции еще в декабре 2024 года, а в мае 2026-го уже новые образцы подтвердили статус по новой балльной системе.

Масштаб федерального проекта

Чтобы понять, почему это оборудование вообще так важно, стоит вспомнить, с чего все начиналось. Первые базовые станции «БУЛАТ» стали ответом на важный вопрос: как реализовывать федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) после ухода зарубежных вендоров? А ведь для обслуживания телеком-устройств нужна еще и сервисная поддержка.

За официальным названием «Устранение цифрового неравенства» стоит простая мысль: необходимость организовать связь в деревнях и селах, где проживает не более 1000 человек. Проект — не просто цифры на бумаге, которые достойно звучат: с 2021 года специалисты «Ростелекома» обеспечили связь в 7 881 населенном пункте, дали доступ в онлайн 1,8 млн человек и проложили 28 тысяч км оптоволокна. Чтобы прокладывать «онлайн-дороги» и дальше, без специального оборудования не обойтись. И в прошлом году «Ростелеком» начал устанавливать в малых населенных пунктах базовые станции «БУЛАТа»: из 2 366 введенных в эксплуатацию — 1 810 устройств российского производителя.

Эти станции первого поколения успешно закрыли самую острую потребность — дали связь там, где ее не было. Но развитие не стоит на месте.

Сигнал в цифровой тишине

Еще год назад в деревне Кшентицы Новгородской области не было устойчивой мобильной связи, а что такое цифровой детокс, местные жители знали не понаслышке. В сентябре 2025 года здесь была установлена первая в регионе базовая станция отечественного производителя.

«Сегодня связь становится базовой инфраструктурой наряду с дорогами и электроэнергетикой, и жизнь современного человека без неё просто невозможна. Проект по устранению цифрового неравенства позволяет решать эту задачу для удалённых сельских территорий: строя базовые станции и продвигая услуги мобильной связи, мы закрываем потребности обычных граждан, живущих в сельской местности», - уверена директор филиала «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова.

Развивается программа и в Псковской области. За время действия проекта в регионе было построено 62 базовых станции, около 18 тысяч псковичей получили доступ к мобильной связи и интернету. Только в прошлом году в области в 20 населенных пунктах появилась связь (из них в 14 случаях — на устройствах «БУЛАТ»), а в 2026 году стоит задача устранить неравенство еще как минимум в 10 поселениях.

Из первых рук

О том, насколько важна связь в селах, деревнях и поселках, знает каждый, кто живет там постоянно, приезжает в отпуск или на выходные. С одной стороны — свобода от соцсетей и необходимости быть «в онлайне», с другой — этот самый «онлайн» уже прочно стал частью нашей жизни. Позвонить бабушке и предупредить, что мы едем или задерживаемся, справиться о здоровье близких, получить консультацию по интернету: это наша реальность. Более того, мы сами ее себе можем создать.

«Когда мы голосовали за участие в программе [УЦН 2.0, прим. ПЛН], наши односельчане не очень-то верили в это событие. Даже когда начали устанавливать вышку, многие сомневались, — поделился староста деревни Кшентицы Виктор Зарубин. — Но когда появилась связь, все были невероятно воодушевлены. Появился устойчивый интернет, и теперь люди могут работать дома, никуда не ездить. Огромное спасибо за то, что появилась эта вышка, и деревня теперь точно уже никогда не вымрет. Многие деревни на Руси вымерли, а наша будет существовать. Сюда поедет народ, появится молодёжь, будет развиваться сельское хозяйство».

На новый лад

Но вернемся к новым станциям, которые прямо сейчас собирают в Петербурге.

Если первые модели базовых станций успешно заменили отсутствующее оборудование в рамках проекта УЦН 2.0, то новые, сделанные на глазах нашего корреспондента, обладают более совершенными способностями, среди которых — технология Active RAN Sharing, позволяющая нескольким операторам делить одну инфраструктуру.

Для Псковской области, где плотность населения невысока, а строить отдельные сооружения для каждого оператора экономически нецелесообразно, это особенно важно. Одна станция может одновременно обслуживать абонентов разных сетей, не снижая качества — и без дублирования оборудования. Это значит, что даже в малонаселенных районах жители смогут выбирать любого оператора, а связь останется стабильной.

«Мы активно строим базовые станции, и здесь самое главное — не только возводить их, но и интегрировать, запускать важный функционал и сервисы на нашем отечественном оборудовании, — поделился директор Новгородского филиала Т2 Юрий Абросов. — В начале июня 2026 года мы в Нижегородской области запустили пилотный проект: первые базовые станции «БУЛАТ» там сейчас работают с функционалом VoLTE. VoLTE — это голосовая связь, когда люди звонят, но трафик идёт через сети 4G. Это ключевой функционал для абонента, который обеспечивает бесперебойное общение и высокое качество голоса. В ближайшие три месяца мы хотим полностью запустить этот функционал на всех базовых станциях, построенных в 2024 и 2025 годах именно на оборудовании «БУЛАТ». А это порядка 1800 базовых станций».

Происходит не просто замена импортных микросхем на отечественные платы, а формируется новый технологический уклад, где цифровой суверенитет обретает физическое воплощение на предприятии НПО РТТ — а затем «выдает» связь в отдаленных деревнях.

И если первые станции «БУЛАТ» стали спасением для малых населенных пунктов, то новые модели — это уже инструмент для роста: они способны выдерживать высокую нагрузку, давать качественный сигнал там, где трафик постоянно увеличивается.

Проект УЦН 2.0 стирает географическое неравенство, давая жителю Кшентиц те же возможности для общения, работы и обучения, что и жителю мегаполиса. А новые станции делают этот шаг еще более уверенным — на годы вперед.

Екатерина Власьева