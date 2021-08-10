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Детей не пустят к Деду Морозу на Новый год, но он приедет в Псков сам

Оперативный штаб Вологодской области поддержал инициативу Роспотребнадзора запретить въезд организованным группам детей из других регионов на новогодние каникулы в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщают Газета.ру и Profi.Travel со ссылкой на письмо губернатора региона Олега Кувшинникова. Оно адресовано коллеге из Ленинградской области и содержит просьбу проинформировать туристические компании о введении запрета.

Подобные уведомления получили власти других регионов, при этом туроператоры Великого Устюга о запрете узнали от коллег из Ленинградской области и Нижнего Новгорода.

«Ситуация катастрофическая. Аннуляции пошли мгновенно, 30% заявок слетели сразу. Устюг продается, начиная с лета, — здесь отельная база небольшая, туристы торопятся занять места. Загрузка средств размещения на Новый год уже около 80%. А главное, мы не знаем, что будет дальше, какие еще ограничения введут к Новому году», — прокомментировала ситуацию генеральный директор одной из вологодских турфирм.

Как сообщалось ранее, сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псков 6 января. Мороз-экспресс представляет собой несколько вагонов, в числе которых приемная, ретро-пространства для проведения игр и квестов, ресторан, лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда — Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда. Посетители вокзала, где волшебный экспресс сделает остановку, смогут поучаствовать в развлекательной праздничной программе и окунуться в атмосферу торжества. Также псковичи могут посетить передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом по билетам.

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На фото: Российский Дед Мороз из Великого Устюга в Пскове. Июнь 2021 года