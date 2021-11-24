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Общество

Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Псков 6 января

25.11.2021 10:34|ПсковКомментариев: 1

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псков 6 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мороз-экспресс представляет собой несколько вагонов, в числе которых приемная, ретро-пространства для проведения игр и квестов, ресторан, лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда — Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда, отмечается в сообщении.

Посетители вокзала, где волшебный экспресс сделает остановку, смогут поучаствовать в развлекательной праздничной программе и окунуться в атмосферу торжества. Также псковичи могут посетить передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом по билетам.

Мероприятия будут организованы с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Путешествие Деда Мороза начнется 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день поезд проедет более 13 тысяч километров и посетит 36 городов России. Финалом проекта станет возвращение экспресса в Великий Устюг в канун Старого Нового года, 13 января.

Теги: #псков #поезд #дед мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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