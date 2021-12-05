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Горняков эвакуировали из горящей шахты в Кузбассе

Пожар произошел в шахте имени Рубана в Кемеровской области. Как сообщили в компании «СУЭК-Кузбасс», которая владеет шахтой, под землей находились 128 горнорабочих, сейчас их эвакуация завершена.

«На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек», - сказал собеседник «Интерфакса».

По предварительным данным, медпомощь никому не потребовалась.

Между тем, пресс-служба МЧС РФ сообщает, что на данный момент на поверхность из шахты в Ленинск-Кузнецком выведены 120 человек. Отмечается, что, предварительно, произошло нагревание угольного пласта.