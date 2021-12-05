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Россия перебрасывает истребители Су-35С в Белоруссию

Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России осуществляют перебазирование в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», - приводит сообщение ТАСС.

По информации министерства, во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей.

Отмечается, что маршруты перелетов многофункциональных истребителей тщательно проработаны авиационными штурманами и учитывают возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования.

«После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщили в министерстве, проверка пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве.

Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость - 2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.