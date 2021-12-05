В России и мире

Современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией — Путин

Современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении 21 февраля.

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией», - цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. «Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий», - продолжил глава государства.

Президент считает, что Украину можно назвать «имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор. По словам президента, большевики при создании СССР удовлетворяли любые «хотелки» националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти. Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, Россию это устроит, указал Путин.