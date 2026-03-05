 
В России и мире

Обломок Великой кометы 1106 года можно будет наблюдать в небе 4 апреля

0

Падающая на Солнце комета C/2026 A1 (MAPS) за несколько дней до смерти станет видна невооруженным глазом, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение: Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

«Комета C/2026 A1 (MAPS), представляющая собой, судя по всему, обломок Великой кометы 1106 года, на данный момент уже не имеет никаких шансов избежать своей ранее спрогнозированной судьбы. Ровно через 30 дней, 4 апреля 2026 года, небесное тело упадет на Солнце, а скорее всего, испарится, как капля воды в нестерпимом жаре солнечной короны, уже на расстоянии в несколько сотен тысяч километров от поверхности звезды, - рассказали в лаборатории. - Из-за торможения в плотном солнечном ветре, влияния солнечных вспышек и огромного реактивного ускорения, связанного с мощным испарением летучих веществ при приближении к звезде, точная траектория небесного тела до последнего момента будет оставаться неопределенной. Но даже самые оптимистичные сценарии, по которым ядро кометы разминется с Солнцем на 100–200 тысяч километров, по сути, не оставляют объекту шансов на жизнь. Большинство небесных тел, имеющих неосторожность приблизиться к Солнцу, распадаются уже на расстоянии в несколько миллионов километров». 

Ученые отметили, что с большой вероятностью последние дни жизни небесного тела удастся увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России. Расчеты показывают, что резкое увеличение размера кометного хвоста при приближении кометы к Солнцу в сочетании с ростом светового потока, подсвечивающего хвост, приведут в последние 3–4 суток к взрывному росту яркости небесного тела, в результате чего оно может стать видно не только на ночном, но даже и на дневном небе. Последнее (возможность увидеть комету днем) не является фантастикой и несколько раз происходило в истории человечества.

С момента обнаружения в январе небесное тело уже увеличило свою яркость в 30 раз и на данный момент занимает 5-е место в списке комет со звездной величиной около +11.6. В течение ближайших 10 дней ее светимость должна вырасти еще в 2 раза, после чего она возглавит каталог и станет теоретически доступна для наблюдения в относительно простые любительские телескопы (с поправкой на сложности наблюдения из-за близости к Солнцу).

«Искать небесное тело можно будет пытаться на закате в течение примерно полутора часов после захода Солнца. Основной взрывной рост светимости небесного тела должен, по расчетам, начаться в последние дни марта, когда на небе начнет вырастать с каждым днем всё более величественный хвост кометы. Космические телескопы и коронографы позволят 4 апреля непосредственно наблюдать момент гибели небесного тела на снимках, предоставляемых с орбиты», - добавили в лаборатории.

Также специалисты заметили, что история знает случаи, когда крупные небесные тела вырывались из солнечных объятий и, будучи мысленно похороненными, неожиданно выходили «живыми» из солнечной короны.

«Последний широко известный случай произошел в 2011 году, когда подобный трюк провернула комета C/2011 W3. Впрочем, она, судя по всему, прошла тогда дальше от поверхности Солнца, чем предполагалось из расчетов. Не исключено, что комета C/2026 A1 (MAPS) сможет, «зажмурившись», повторить этот трюк. В то же время оценки размера ядра кометы — около 2 км — оставляют на это немного шансов: пылинке с маковое зернышко предстоит промчаться рядом с огненным океаном размером в полтора миллиона километров. Пожелаем ей удачи. Следите за новостями. Это станет одной из основных тем канала на предстоящий месяц», - подытожили в лаборатории.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026