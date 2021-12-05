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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

«На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. <..> Главы упомянутых республик от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств», - цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщил Песков, «главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины».

Пушилин и Пасечник в обращении к Путину указали на обострение ситуации в Донбассе и угрозы со стороны Киева.

«В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения, в том числе детей», - процитировал Песков текст писем.

Украинские власти наращивают военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируются на силовое решение конфликта, говорится в обращениях глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта», - говорится в обращениях на имя Путина.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин получил согласие от Совета Федерации на обращение о разрешении использовать российскую армию за рубежом, включая ДНР и ЛНР.