Политика

Совфед дал согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом

Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом, сообщает РИА Новости.

Как сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко, до рассмотрения этого вопроса в открытом режиме, его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет Совета Федерации.

По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией.

Ранее стало известно, что Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.

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Отмечается, что РФ и республики будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.