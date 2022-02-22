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Политика

Совфед дал согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом

22.02.2022 19:20|ПсковКомментариев: 2

Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом, сообщает РИА Новости.

Как сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко, до рассмотрения этого вопроса в открытом режиме, его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет Совета Федерации.

По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией.

Ранее стало известно, что Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.

Отмечается, что РФ и республики будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.

Теги: #Украина #вооруженные силы
Источник: Псковская Лента Новостей
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