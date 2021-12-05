В России и мире

На Украине объявили всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

По указу, всеобщая мобилизация пройдет на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областей и в городах Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Киев.

Как сообщает РБК, мобилизация должна пройти в течение 90 дней со дня вступления в силу этого указа. Военнообязанные, резервисты будут призваны в Вооруженные силы Украины, Нацгвардию, Службу безопасности, Госпогранслужбу и другие военные формирования страны. Призыв и привлечение транспорта будут осуществляться в объемах, определенных мобилизационными планами.

Военная операция России на Украине началась утром 24 февраля. Президент Владимир Путин объявил, что ее проведение вызвано необходимостью предотвратить «геноцид со стороны киевского режима». Позднее, днем 24 февраля, Путин заявил, что операция носит вынужденный характер. «Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — заявил президент.

В МИД России также заявили, что российская операция не является началом войны с Украиной и она необходима, чтобы предотвратить глобальную войну.

В ответ на действия российской стороны Зеленский ввел на Украине военное положение и объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

Многие страны запада осудили действия России и начали вводить санкции. Так, под ограничения США попали «Сбер», Газпромбанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД. В то же время Великобритания включила в санкционный список ВТБ, «Аэрофлот», Объединенную авиастроительную корпорацию, «Ростех», Объединенную судостроительную корпорацию, Уралвагонзавод и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь призвал президента России Владимира Путина прекратить операцию на Украине.