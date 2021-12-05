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В России и мире

Генеральный секретарь ООН вновь призвал Путина прекратить операцию на Украине

24.02.2022 23:13|ПсковКомментариев: 0

Россия должна остановить военную операцию на Украине и вернуть войска, так как эти действия противоречат Уставу ООН, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

«Мы видим российские военные операции на суверенной территории Украины, которые ведутся в масштабах, невиданных в Европе на протяжении десятилетий. Эти односторонние действия прямо противоречат Уставу ООН. Устав ясно говорит о том, что все члены должны воздерживаться в международных отношениях от угроз или использования силы против территориальной целостности и политической независимости любых государств», - приводит его слова ТАСС. 

Он подчеркнул, что «использование силы одной страной против другой является отказом от принципов, которые каждая страна обязалась соблюдать». «Это касается нынешнего военного наступления. Это против Устава ООН, это неприемлемо, однако это не необратимо. <...> Я повторяю свой призыв к президенту (России, Владимиру - ред) Путину: остановите военную операцию и верните военнослужащих обратно в Россию», - призвал Гутерриш.

По его словам, ООН активизирует гуманитарные операции на Украине и вокруг нее. «Сегодня я объявляю, что мы немедленно разместим $20 млн в рамках Центрального чрезвычайного фонда реагирования для решения срочных потребностей», - добавил Гутерриш.

«Защита гражданского населения должна быть первоочередным приоритетом, должны соблюдаться международное гуманитарное право и права человека, - сказал он. - Решения ближайших дней сформируют наши миры и напрямую повлияют на жизни миллионов людей. В рамках Устава ООН еще не слишком поздно спасти это поколение от бедствий войны. Нам нужен мир».

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства. В результате ударов российских вооруженных сил к вечеру 24 февраля из строя были выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Президент Путин в очередном комментарии назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой.

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Теги: #Путин #Украина #ООН
Источник: Псковская Лента Новостей
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