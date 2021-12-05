Генеральный секретарь ООН вновь призвал Путина прекратить операцию на Украине

Россия должна остановить военную операцию на Украине и вернуть войска, так как эти действия противоречат Уставу ООН, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.
Он подчеркнул, что «использование силы одной страной против другой является отказом от принципов, которые каждая страна обязалась соблюдать». «Это касается нынешнего военного наступления. Это против Устава ООН, это неприемлемо, однако это не необратимо. <...> Я повторяю свой призыв к президенту (России, Владимиру - ред) Путину: остановите военную операцию и верните военнослужащих обратно в Россию», - призвал Гутерриш.
По его словам, ООН активизирует гуманитарные операции на Украине и вокруг нее. «Сегодня я объявляю, что мы немедленно разместим $20 млн в рамках Центрального чрезвычайного фонда реагирования для решения срочных потребностей», - добавил Гутерриш.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства. В результате ударов российских вооруженных сил к вечеру 24 февраля из строя были выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Президент Путин в очередном комментарии назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой.