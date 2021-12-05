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Рязанский губернатор покидает пост вслед за главами Томской и Кировской областей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что не станет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Нынешние полномочия он получил в 2017 году, передает «МК».

Как сообщалось ранее, 10 мая стало известно об отставках глав Томской и Кировской областей.

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«Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране в новой должности», - написал Любимов в соцсети.

В отличие от коллеги из Томска, он не уточнил, почему «принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора». А в отличие от кировского главы, не указал, имеет ли уже договоренности о работе «на федеральном уровне».