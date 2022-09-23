В России и мире

Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию

Посольство США в Москве рекомендует американским гражданам незамедлительно покинуть Россию, сообщается на сайте дипмиссии.

«Гражданам США не следует посещать Россию. Тем, кто проживает или путешествует в России, следует незамедлительно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», - приводит сообщение «Интерфакс».

В посольстве отметили, что лица с двойным гражданством России и США могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, для таких граждан выезд из России может быть ограничен.

«Если вы желаете покинуть Россию, вам следует как можно скорее самостоятельно подготовиться к отъезду. Возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая доступность транспорта, могут неожиданно стать еще более ограниченными», - отмечается на сайте дипмиссии.

Ранее с такими же призывами к своим гражданам выступили министерства иностранных дел Польши и Болгарии.