Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, первоисточником информации остается власть, пишет РИА Новости.
«Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», - сказал Песков журналистам, комментируя информацию в Telegram-каналах о продолжении мобилизации.
Он подчеркнул, что первоисточником информации о мобилизации является официальная власть во главе с президентом России, а роль Telegram-каналов преувеличивать не нужно.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. 31 октября 2022 года Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября 2022 года в стране стартовал осенний призыв срочников, который завершился 31 декабря.