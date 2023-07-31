За полгода из воинских частей вернули 14 незаконно мобилизованных псковичей

14 жителей Псковской области, которых мобилизовали с нарушением закона, вернули из воинских частей с начала 2023 года. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов региона за полгода.
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения мероприятий по призыву на военную службу по мобилизации из воинских частей вернули 43 жителей региона.
Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, набор уже завершился, однако указ президента о проведении частичной мобилизации продолжает действовать. Возможность второй волны мобилизации отрицается на всех уровнях власти.