Общество

Двух ошибочно мобилизованных псковичей до сих пор не вернули домой – Дмитрий Шахов

Двух ошибочно мобилизованных жителей Псковской области до сих не смогли вернуть домой. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов на сессии регионального парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2022 года в отношении 66 жителей Псковской области решение о мобилизации было отменено. Двух человек пока вернуть не получилось, командиры воинских частей, в которые они были призваны, к сожалению, не торопятся исполнить решение военкоматов и просто не отпускают их», - рассказал Дмитрий Шахов.

Ранее сообщалось, что четыре жителя Псковской области пропали без вести в зоне проведения специальной военной операции.

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Напомним, 39 административных дел о дискредитации Вооруженных Сил России возбудили в Псковской области в прошлом году.