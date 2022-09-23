В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации

В селе Шёлтозеро Республики Карелия не смогли провести мобилизацию из-за того, что мужчины ушли в лес за клюквой, сообщает Telegram-канал Baza.
Фото: Полистовский заповедник
В конце сентября в карельском селе Шёлтозеро начали обходить дома и раздавать повестки. Чтобы никого не упустить, местная администрация, по информации авторов канала, принялась обзванивать призывников и оповещать их через социальные сети, требуя явиться на мобилизацию. Однако в итоге на неё никто не пришёл — оказалось, что мужчины вместо этого отправились в леса.
Карельские активисты отмечают, что изучать лесные красоты также ушла часть призывников из села Рыбрека и там удалось мобилизовать лишь несколько человек. К слову, оба этих поселения объединяет то, что в них веками живут вепсы — коренной финно-угорский народ.
Ранее сообщалось, что мобилизованных из Олонецкого района Республики Карелия 24 сентября отправили в Псковскую дивизию ВДВ.