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В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации

В селе Шёлтозеро Республики Карелия не смогли провести мобилизацию из-за того, что мужчины ушли в лес за клюквой, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Полистовский заповедник

В конце сентября в карельском селе Шёлтозеро начали обходить дома и раздавать повестки. Чтобы никого не упустить, местная администрация, по информации авторов канала, принялась обзванивать призывников и оповещать их через социальные сети, требуя явиться на мобилизацию. Однако в итоге на неё никто не пришёл — оказалось, что мужчины вместо этого отправились в леса.

«Администрация Шёлтозера формально связывает такой казус с сезоном сбора клюквы. Чиновники утверждают, что как раз в это время жители уходят за ягодами в заброшенные деревни и охотничьи домики где-то в лесах. При этом администрация не знает, где именно сейчас находятся мужчины», - сообщается в Telegram-канале.

Карельские активисты отмечают, что изучать лесные красоты также ушла часть призывников из села Рыбрека и там удалось мобилизовать лишь несколько человек. К слову, оба этих поселения объединяет то, что в них веками живут вепсы — коренной финно-угорский народ.

Ранее сообщалось, что мобилизованных из Олонецкого района Республики Карелия 24 сентября отправили в Псковскую дивизию ВДВ.