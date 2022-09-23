Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Показания счетчиков на даче
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
магнит на электросчетчике
изменения в комитете по ЖКХ
Защита от мошенников
Первые счета за электроэнергию
Топ клиник Пскова
Господин Рейтингомер
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
женский акцент я русская
 
 
 
ещё В России и мире 23.09.2022 08:440 В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 08.10.2022 08:440 Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом 07.10.2022 21:320 В администрации президента сочли непроработанной идею отменить новогодние мероприятия 07.10.2022 20:530 Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» 07.10.2022 18:300 В России стало меньше официальных безработных
 
 
 
Самое популярное 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 02.10.2022 15:201 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО 06.10.2022 16:440 Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом

08.10.2022 08:44|Псков

Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено.

По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено, пишет РИА Новости.

Как написал в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков моста загорелась цистерна с топливом.

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — добавил он.

Как сообщила ФГУП «Крымская железная дорога», локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошло возгорание, выведен с Крымского моста в Керчь. «Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», — добавили в пресс-службе предприятия.

В Росморречфлоте сообщили, что судоходство в Керченском проливе из-за ЧП на мосту не останавливали. Власти обсуждают возможность запуска паромной переправы.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.

Теги: #пожар #Крым #мост
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 466 человек
08.10.2022, 09:370 Минюст признал рэпера Oxxxymiron* иностранным агентом 08.10.2022, 09:170 Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября 08.10.2022, 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 08.10.2022, 09:050 Православные отмечают день памяти Сергия Радонежского 8 октября
08.10.2022, 08:440 Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом 07.10.2022, 21:574 Росстат больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавируса 07.10.2022, 21:320 В администрации президента сочли непроработанной идею отменить новогодние мероприятия 07.10.2022, 21:150 Матчи чемпионата области по хоккею пройдут в Пскове
07.10.2022, 20:530 Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» 07.10.2022, 20:280 Великолукская школа продолжает борьбу за победу во всероссийском конкурсе 07.10.2022, 20:120 День в трудах 07.10.2022, 20:110 Андрей Турчак: Помощи много не бывает, особенно сегодня
07.10.2022, 20:110 Псковичи стали больше потреблять и меньше вырабатывать электроэнергии 07.10.2022, 19:590 Юлия Пересильд сообщила, что ее настиг «поистине печальный конец» 07.10.2022, 19:540 Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам 07.10.2022, 19:400 Псковский музей-заповедник организовал экскурсию для преподавателей колледжа в честь Дня учителя
07.10.2022, 19:400 Команда администрации Пскова выиграла областной фестиваль ГТО 07.10.2022, 19:250 Почему важно сохранять геодезические пункты, объяснили псковичам 07.10.2022, 19:240 Хронику возвращения псковичей в освобожденный город покажут в новом музее 07.10.2022, 19:130 Два автомобиля столкнулись возле кафе в Пскове
07.10.2022, 19:080 Поезд Деда Мороза приедет в Псковскую область в декабре 07.10.2022, 18:530 «Дабришутинг»: Школа, эмиграция, культура. ВИДЕО 07.10.2022, 18:470 В Пскове в районе гостиницы «Ангельская» столкнулись «Лада» и «Ауди». ФОТО 07.10.2022, 18:300 В России стало меньше официальных безработных
07.10.2022, 18:112 Михаил Ведерников призвал Бориса Елкина жестко контролировать работу управляек 07.10.2022, 18:100 «Гвозди» от 7 октября 07.10.2022, 17:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2022, 17:530 Автомобиль горит возле АГЗС в Пскове
07.10.2022, 17:490 Выходные дни для студентов-доноров предлагают установить депутаты Северо-Запада 07.10.2022, 17:430 Три общественные территории благоустроят в Псковском районе в 2023 году 07.10.2022, 17:410 Массовые мероприятия и новогодние корпоративы отменили в ряде городов России 07.10.2022, 17:380 Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется в Пскове к столетию жанра
07.10.2022, 17:340 Псковичам покажут премьеру трейлера документального сериала ZIVERT. Do for love 07.10.2022, 17:330 Андрей Савин назначен директором псковского Медицинского информационно-аналитического центра 07.10.2022, 17:270 Елена Бибикова: Пенсии с 1 января проиндексируют в среднем на тысячу рублей 07.10.2022, 17:171 Участницы «Миссис Псков 2022» приняли участие в семейной фотосессии
07.10.2022, 17:132 Лукашенко подарит Путину трактор на день рождения 07.10.2022, 17:070 Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год 07.10.2022, 17:000 Общественники проверили условия содержания в псковской колонии 07.10.2022, 16:580 Скейт-парк появился в Великих Луках
07.10.2022, 16:500 Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах 07.10.2022, 16:360 Псковский «Экопром» проверил готовность мусоровозов к осенне-зимнему периоду 07.10.2022, 16:250 Регионы получат господдержку при создании предприятий по переработке мусора 07.10.2022, 16:230 Пятнистость листьев кукурузы впервые выявили в Псковской области
07.10.2022, 16:180 Псковский музей-заповедник познакомил участников «Университета третьего возраста» приметами на Покров 07.10.2022, 16:110 В Великих Луках открылась новая спортивная площадка 07.10.2022, 16:050 Цвет настроения «Псковская осень». ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2022, 16:011 Принцип состязательности сторон попытались оспорить потерпевшие в суде по делу о ДТП под Стяглами
07.10.2022, 15:550 Работодатели СЗФО рассказали, на что планируют тратить деньги в 2023 году 07.10.2022, 15:480 Медали и ордена вручили псковским росгвардейцам за участие в спецоперации 07.10.2022, 15:440 Школа, эмиграция, культура 07.10.2022, 15:430 «Хорош парень»: гриб весом более 1,5 кг обнаружили в лесу Псковской области. ФОТО
07.10.2022, 15:351 Двое россиян задушили друга, обернули тело в пленку и спрятали в сумке 07.10.2022, 15:300 В Печорском районе выявили заросшие борщевиком и сорняками участки 07.10.2022, 15:251 Общественник проверил качество оказания услуг в псковской Госавтоинспекции 07.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 октября
06.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 октября 06.10.2022, 10:012 М-мобилизационные поиски одежды: что, где и за сколько могут купить псковичи 05.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 октября 04.10.2022, 17:054 Аптечка на вес золота: где псковичам искать медикаменты и жгуты
04.10.2022, 15:510 Пустые полки: вещи из H&M смели псковичи. ФОТО 04.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 4 октября 03.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 октября 30.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 30 сентября
29.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 сентября 28.09.2022, 20:270 Сельское хозяйство в Псковской области: борьба с погодой, вредителями и обстоятельствами 28.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 сентября 27.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 сентября
27.09.2022, 11:060 В Пскове на продажу выставили коллекцию монет и купюр за 150 тысяч рублей 26.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 26 сентября 23.09.2022, 13:110 Монету с Юрием Гагариным продают в Пскове за 250 тысяч рублей 23.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 сентября
22.09.2022, 20:110 Военная форма: что продают псковичи из личных запасов 22.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 сентября 21.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах Пскова: предложения на 21 сентября 20.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 20 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru