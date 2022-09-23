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Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом

Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено.

По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено, пишет РИА Новости.

Как написал в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков моста загорелась цистерна с топливом.

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — добавил он.

Как сообщила ФГУП «Крымская железная дорога», локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошло возгорание, выведен с Крымского моста в Керчь. «Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», — добавили в пресс-службе предприятия.

В Росморречфлоте сообщили, что судоходство в Керченском проливе из-за ЧП на мосту не останавливали. Власти обсуждают возможность запуска паромной переправы.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.