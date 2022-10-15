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Суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих граждан РФ - Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту.

«Постановлением суда в отношении Былина, Антипова и Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда.

Также пояснили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. «а, б, в» части 2 статьи 205 УК РФ). Все трое - граждане РФ, уточнили в суде.

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13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.