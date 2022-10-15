Врач перечислил необходимые для мобилизованных медикаменты

Российский врач-реаниматолог Станислав Киселев перечислил медикаменты, необходимые мобилизованным гражданам в их военной аптечке.
Врач посоветовал прежде всего положить в аптечку кровоостанавливающие жгуты и гемостатические салфетки. Также важнейшими медикаментами являются обезболивающие и лоперамид. Помимо этого, бойцам важно иметь под рукой противовирусные препараты и лекарства от ОРВИ, сообщает портал «Е1».
«Сейчас многие военные приобретают средства женской гигиены - так, прокладки можно использовать вместо стелек, а тампонами можно закрыть огнестрельную рану, предотвращая кровотечение. И все же, вместо них эксперт советует иметь в запасе кровоостанавливающие таблетки и мембранные носки», – отметил специалист.